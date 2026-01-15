CONCERT HÉLOÏSE BAY AU ZANZI BAR

Sète Hérault

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Aux côtés de Cédric Chauveau au piano et de Michel Altier à la contrebasse, le trio présentera l’album Une belle histoire , hommage à la chanson française réarrangée aux couleurs du jazz.

Héloïse Bay, chanteuse originaire de Sète présente son premier album Une belle histoire au Zanzi bar Mercredi 28 janvier à 21H. Lauréate du Prix des Voix Françaises du Jazz 2025, Héloïse Bay s’impose peu à peu comme l’une des voix montantes de la scène jazz en France.Aux côtés de Cédric Chauveau au piano et de Michel Altier à la contrebasse, le trio présentera l’album Une belle histoire , hommage à la chanson française réarrangée aux couleurs du jazz. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 58 19 46 13 lezanzibar3@gmail.com

Alongside Cédric Chauveau on piano and Michel Altier on double bass, the trio will present the album Une belle histoire , a tribute to French chanson rearranged in the colors of jazz.

