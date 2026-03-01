CONCERT HÉRISSONS MC DUO Lieu-dit Monde Aurignac

CONCERT HÉRISSONS MC DUO

2026-03-20 21:00:00

Entre hip hop, jazz et chanson, Hérissons MC et sa formule duo cultive un art du verbe et du groove. Trompette et clavier en guise de flow, Samuel Vène et Julien Vézilier tricotent ensemble les notes et les mots. La section rythmique a laissé sa place à des prods, ce qui offre une formule plus urbaine, plus synthétique, mais tout aussi libre et théâtrale.

Écriture fine, humour nutritif, théâtre du quotidien c’est Java et Boby Lapointe qu’on touille dans la marmite de Funkadelic… Ni rap conscient ni jazz cérébral HMC² a le verbe qui groove et la musique qui raconte !

Ouverture du site à 19h

Concert à 21h

Bar et restauration sur place 10 .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

