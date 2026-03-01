Concert Heritage Rue de la Bergerie La Rochelle

Concert Heritage

Rue de la Bergerie La Maison de l'Afrique et des Caraïbes La Rochelle Charente-Maritime

2026-03-21 20:00:00

2026-03-21 21:00:00

2026-03-21

Heritage, c’est une explosion d’énergie un hommage vibrant à Fela, Nina Simone, Bob Marley. Un voyage où rythmes traditionnels, sons actuels et voix puissantes célèbrent liberté, joie et collectif. Venez vibrer, danser, célébrer

Rue de la Bergerie La Maison de l’Afrique et des Caraïbes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 34 50 assejiarts@gmail.com

English :

Heritage is an explosion of energy: a vibrant tribute to Fela, Nina Simone and Bob Marley. A journey where traditional rhythms, contemporary sounds and powerful voices celebrate freedom, joy and togetherness. Come vibrate, dance and celebrate

