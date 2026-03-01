Concert Heritage Rue de la Bergerie La Rochelle
Rue de la Bergerie La Maison de l’Afrique et des Caraïbes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
2026-03-21
Heritage, c’est une explosion d’énergie un hommage vibrant à Fela, Nina Simone, Bob Marley. Un voyage où rythmes traditionnels, sons actuels et voix puissantes célèbrent liberté, joie et collectif. Venez vibrer, danser, célébrer
Rue de la Bergerie La Maison de l’Afrique et des Caraïbes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 34 50 assejiarts@gmail.com
English :
Heritage is an explosion of energy: a vibrant tribute to Fela, Nina Simone and Bob Marley. A journey where traditional rhythms, contemporary sounds and powerful voices celebrate freedom, joy and togetherness. Come vibrate, dance and celebrate
