Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou) Eglise Saint Louis Fourchambault
samedi 26 septembre 2026 · Eglise Saint Louis · Fourchambault
Informations pratiques
Fourchambault
Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou)
Eglise Saint Louis 6 rue Louis Richard Fourchambault Nièvre
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Vivez une soirée exceptionnelle avec Hervé Michel, la Voix d’Or de Michel Sardou, en concert à l’Église Saint-Louis de Fourchambault.
Un hommage vibrant aux plus grands succès de Michel Sardou, porté par une voix saisissante et une émotion intense. Dans le cadre unique de cette église, laissez-vous emporter par un voyage musical inoubliable.
Rendez vous le samedi 26 septembre à 20h30.
Tarif unique : 18 €. Tarif sur place : 22 €.
Réservation conseillée sur HelloAsso. .
Eglise Saint Louis 6 rue Louis Richard Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 35 11 98 akyla-productions@orange.fr
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English : Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou)
L’événement Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou) Fourchambault a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers