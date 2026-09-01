Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou) Eglise Saint Louis Fourchambault

Informations pratiques

Fourchambault

Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou)

Eglise Saint Louis 6 rue Louis Richard Fourchambault Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Vivez une soirée exceptionnelle avec Hervé Michel, la Voix d’Or de Michel Sardou, en concert à l’Église Saint-Louis de Fourchambault.

Un hommage vibrant aux plus grands succès de Michel Sardou, porté par une voix saisissante et une émotion intense. Dans le cadre unique de cette église, laissez-vous emporter par un voyage musical inoubliable.

Rendez vous le samedi 26 septembre à 20h30.

Tarif unique : 18 €. Tarif sur place : 22 €.

Réservation conseillée sur HelloAsso. .

Eglise Saint Louis 6 rue Louis Richard Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 35 11 98 akyla-productions@orange.fr

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English : Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou)

L’événement Concert : Hervé Michel (voix d’or de Michel Sardou) Fourchambault a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers