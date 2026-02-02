Concert Hervé Vilard Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Concert Hervé Vilard

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 29.2 – 29.2 – 65.2 EUR

selon l’emplacement

Date : 2026-04-24

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

With his powerful voice and heartfelt sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of great French variety with popular melodies that have become timeless.

