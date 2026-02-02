Concert Hervé Vilard Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Concert Hervé Vilard Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières vendredi 24 avril 2026.
Concert Hervé Vilard
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 29.2 – 29.2 – 65.2 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
With his powerful voice and heartfelt sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of great French variety with popular melodies that have become timeless.
