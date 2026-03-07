Concert : Hervé Vilard Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
vendredi 6 novembre 2026 · Les Ateliers Magiques de Dani Lary · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Concert : Hervé Vilard
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39 – 39 – 65 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Avec sa voix puissante, et sa sincérité à fleur de peau, Hervé Vilard mêle la poésie de la grande variété française à des mélodies populaires devenues intemporelles….
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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
With his powerful voice and his raw sincerity, Hervé Vilard blends the poetry of the great French variety tradition with popular melodies that have become timeless….
L’événement Concert : Hervé Vilard Barbières a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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