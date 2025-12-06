CONCERT HIGH OCTANE LA RIPOSTE Calmont

CONCERT HIGH OCTANE

C’est la pause hivernale pour Un dimanche à la campagne ? Pas tout à fait… mais mettons-nous au chaud le samedi 6 décembre, rendez-vous au Café culturel La Riposte, à Calmont, pour le concert du trio High Octane !

High Octane, c’est un violon survitaminé naviguant sur une section rythmique puissante et ciselée, bodhràn et guitare endiablés.

Au premier abord, ça sonne celtique, et pour cause ! Le groupe fonde ses bases sur une très longue expérience de la musique irlandaise et écossaise, apprise et perfectionnée d’Ennis à Glasgow, en passant par les quatre coins de la France. Le répertoire s’ancre dans des morceaux traditionnels et modernes, mêlés à une bonne dose de compositions originales.

Côté arrangement, c’est simple rien n’est interdit. Rythmes alambiqués des musiques balkaniques, beat de fond façon trans, accords tantôt jazz, tantôt pop, citations en tous genres ou arrière-goûts de samba, High Octane se veut partout et surtout là où on ne l’attend pas, prêt à emmener son public dans un voyage musical hétéroclite et chamarré.

Concert à 20h. Billetterie à Prix Libre. .

English :

Winter break for Un dimanche à la campagne? Not quite… but let’s get warm: on Saturday December 6, we’ll be at the Café culturel La Riposte, in Calmont, for a concert by the trio High Octane!

