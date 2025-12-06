Concert Hilarant Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Concert Hilarant Fauville-en-Caux Terres-de-Caux samedi 6 décembre 2025.

Concert Hilarant

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Ce spectacle inédit, insolite et bouillonnant de sketches originaux, concocté par Jacques Petit et sa quinzaine de musiciens comédiens, vous présente un cocktail musical et humoristique dont cette formation a le secret classique, jazz et variété à un rythme effréné. Les titres des morceaux choisis n’auraient pas déplu à Erik Satie la cintième, la quarantième rugissante, etc.

L’Orchestre fou joue au clown, au mime, au demeuré, à l’imitateur, à l’acrobate de cirque ou au dindon sous la baguette non moins folle d’un chef autoritaire, d’un Hitchcock, d’un accordéoniste et d’une fée.

Avec Jacques Petit et le Grand Turc, la musique s’exprime avec tout ce qu’il faut d’ingrédients harmonie, fantaisie, gags, astuces, rythmes, acrobaties musicales et recettes de sorcières.

Ici, la musique s’exprime en profondeur, avec tout ce qu’il faut d’ingrédients fantaisie, gags, astuces, acrobaties et recettes de sorcières. Bref, un big band hilarant, qui allie avec une facilité déconcertante la musique et l’humour façon Branquignols ou Marx Brothers .

Ce spectacle vous est proposé en partenarait avec le conservatoire Caux Vallée de Seine et Caux Seine agglo. .

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 74 11

English : Concert Hilarant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Hilarant Terres-de-Caux a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme