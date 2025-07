Concert Hildegard von Bingen Église des Cordeliers Lons-le-Saunier

Concert Hildegard von Bingen Église des Cordeliers Lons-le-Saunier samedi 16 août 2025.

Concert Hildegard von Bingen

Église des Cordeliers 22 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Début : 2025-08-16 20:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Hildegard von Bingen (1098-1179), femme extraordinaire en son temps et dont la force a traversé les âges, était une abbesse bénédictine rhénane. Célèbre aujourd’hui pour sa connaissance des plantes, pour les guérisons et les miracles qu’elle a prodigués, et pour ses visions reconnues dès son époque qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages, elle fut aussi une grande compositrice.

Maud Gnidzaz chantera les monodies (chants pour voix seule) de Hildegarde von Bingen. Ces poèmes spirituels de son inspiration, sont d’une puissance souvent saisissante. Tout dans l’œuvre d’Hildegard est voué au soin, au mieux-être du corps, de l’esprit et à l’élévation de l’âme. Ses monodies ne font pas exception, elles sont de véritables lasers de beauté sonore. .

Église des Cordeliers 22 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@observatoire-reel.com

