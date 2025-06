[Concert] Hildegarde et adam – Atelier Traverse Dieppe 26 juin 2025 19:30

Seine-Maritime

[Concert] Hildegarde et adam Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-06-26 19:30:00

fin : 2025-06-26 21:00:00

2025-06-26

Un voyage musical dans le temps depuis le monde spirituel de l’abbesse Hildegarde de Bingen jusqu’aux chants polyphoniques du trouvère Adam de la Halle. Un concert médiéval sur instruments historiques au son de la voix, de la vièle et de la flûte « traverseinne » (traversière).

Ensemble « À la traverseinne » avec Valérie Nunes-Le Page, chant, Béatrice Tilloy, vièle, et Aline Poirier-Dumouchel, flûte traversière

Restauration légère offerte pour échanger avec les artistes à l’issue de leur prestation.

Lieu Atelier Traverse, 18 rue de l’Epée à Dieppe.

Tarif 20€, Adhérents 15€, Duo 35€, de 18 ans 5€

☎️Renseignements 06 82 35 84 48 / contact@atelier-traverse.fr

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

English : [Concert] Hildegarde et adam

A musical journey through time, from the spiritual world of the abbess Hildegarde de Bingen to the polyphonic songs of the trouvère Adam de la Halle. A medieval concert on historical instruments, with the sound of voice, fiddle and traverseinne flute.

À la traverseinne » ensemble with Valérie Nunes-Le Page, vocals, Béatrice Tilloy, fiddle, and Aline Poirier-Dumouchel, transverse flute

light refreshments offered to chat with the artists after their performance.

? Location: Atelier Traverse, 18 rue de l’Epée, Dieppe.

? Price: 20?, Members 15?, Duo 35?, under 18s 5?

information: 06 82 35 84 48 / contact@atelier-traverse.fr

German :

Eine musikalische Zeitreise von der spirituellen Welt der Äbtissin Hildegard von Bingen bis zu den polyphonen Gesängen des Trouvère Adam de la Halle. Ein mittelalterliches Konzert mit historischen Instrumenten und dem Klang der Stimme, der Fiedel und der Flöte « traverseinne » (Querflöte).

Ensemble « À la traverseinne » mit Valérie Nunes-Le Page, Gesang, Béatrice Tilloy, Viola, und Aline Poirier-Dumouchel, Traversflöte

leichte Verpflegung wird angeboten, um sich nach dem Auftritt mit den Künstlern auszutauschen.

? Ort: Atelier Traverse, 18 rue de l’Epée in Dieppe.

? Preis: 20?, Mitglieder 15?, Duo 35?, unter 18 Jahren 5?

informationen: 06 82 35 84 48 / contact@atelier-traverse.fr

Italiano :

Un viaggio musicale nel tempo, dal mondo spirituale della badessa Hildegarde de Bingen alle canzoni polifoniche del trouvère Adam de la Halle. Un concerto medievale su strumenti storici al suono della voce, del violino e del flauto traverso.

Ensemble « À la traverseinne » con Valérie Nunes-Le Page, voce, Béatrice Tilloy, violino e Aline Poirier-Dumouchel, flauto traverso

dopo l’esibizione sarà offerto un leggero rinfresco per chiacchierare con gli artisti.

? Luogo: Atelier Traverse, 18 rue de l’Epée, Dieppe.

? Prezzo: 20 €, Soci 15 €, Duo 35 €, minori di 18 anni 5 €

informazioni: 06 82 35 84 48 / contact@atelier-traverse.fr

Espanol :

Un viaje musical a través del tiempo, desde el mundo espiritual de la abadesa Hildegarde de Bingen hasta las canciones polifónicas del trovador Adam de la Halle. Un concierto medieval con instrumentos históricos al son de la voz, la fídula y la flauta traversina.

Conjunto « À la traverseinne » con Valérie Nunes-Le Page, voz, Béatrice Tilloy, violín, y Aline Poirier-Dumouchel, flauta travesera

tras la actuación, se ofrecerá un refrigerio para charlar con los artistas.

? Lugar: Atelier Traverse, 18 rue de l’Epée, Dieppe.

? Precio: 20 euros, socios 15 euros, dúo 35 euros, menores de 18 años 5 euros

información: 06 82 35 84 48 / contact@atelier-traverse.fr

