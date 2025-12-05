Concert Hillockers Isléa Avermes
Concert Hillockers Isléa Avermes vendredi 5 décembre 2025.
Concert Hillockers
Isléa Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Inspiré de la musique américaine des années 50 et 60, bercé par des artistes tels que Hank Williams, Leadbelly, Johnny Cash ou Stray Cats, Hillockers nous propose du rockabilly mâtiné de
.
Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr
English :
Inspired by the American music of the 50’s and 60’s, rocked by artists such as Hank Williams, Leadbelly, Johnny Cash or Stray Cats, Hillockers offers us rockabilly with a hint of
German :
Inspiriert von der amerikanischen Musik der 50er und 60er Jahre, eingelullt von Künstlern wie Hank Williams, Leadbelly, Johnny Cash oder Stray Cats, bietet uns Hillockers Rockabilly mit einem Hauch von
Italiano :
Ispirati dalla musica americana degli anni ’50 e ’60, e influenzati da artisti come Hank Williams, Leadbelly, Johnny Cash e gli Stray Cats, gli Hillockers ci propongono un rockabilly con un pizzico di
Espanol :
Inspirado en la música americana de los años 50 y 60, e influenciado por artistas como Hank Williams, Leadbelly, Johnny Cash y los Stray Cats, Hillockers nos ofrece rockabilly con un toque de
L’événement Concert Hillockers Avermes a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région