Concert Himéra & Endless Summer Escapade, Espace Le Goffic Pacé Samedi 15 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

18€ / 14€

**Dans le cadre de la Semaine des Arts 2025 / Festival Jazz à l’Ouest et avec l’association Blackbird**

Une soirée sous le signe du jazz avec, en première partie, le trio breton Himéra qui sera suivi par le Quartet de David Alain alias Endless Summer avec un hommage à Chet Baker _Tribute to Chet by Muppet_.

**DISTRIBUTION :**

Himera trio > Iwan AUDRAN : percussions, chant en breton, Brieuc STIEVENARD : trompette, bugle, synthé, effets Martin CHENU NOURY : guitare électrique, effets, compositions

Endless Summer > David Alain : Chant, Emilien Landais : trompette, Benjamin Proust : guitare, Dédé Julien Pinel : Contrebasse

Billetterie sur [**mjcpace.com**](https://mjcpace.com/agenda/himera-endless-summer/)

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine