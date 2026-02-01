Concert Hindoustani Rue du Corps de Garde Pléneuf-Val-André

Concert Hindoustani

Rue du Corps de Garde Chapelle de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

L’association Padma Yoga vous convie pour un concert unique en son genre.

Dylan Gully et Rupam Gosh, musiciens spécialisé dans le genre Hindoustani, vous interprèteront leur répertoire (musique sacrée, d’inde du nord, un voyage en 5 raags)

Réservation conseiller, .

Rue du Corps de Garde Chapelle de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 86 38 65

