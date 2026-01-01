Concert Hip-Folk Conscient M’ZEF Si le vent nous porte Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

Concert Hip-Folk Conscient M’ZEF Si le vent nous porte

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez M’ZEF et leur hip-folk conscient ! Un duo qui mêle poésie urbaine et sonorités folk pour une expérience musicale engagée et authentique. Une soirée unique au Café Baba Yaga à ne pas manquer !

.

Baba Yaga, Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover M’ZEF and their conscious hip-folk! A duo that blends urban poetry and folk sounds for a committed and authentic musical experience. A unique evening at Café Baba Yaga not to be missed!

L’événement Concert Hip-Folk Conscient M’ZEF Si le vent nous porte Chantelle a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule