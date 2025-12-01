Concert Hip-Hop & Classic d’EAST Phare BAM Metz

Concert Hip-Hop & Classic d’EAST Phare

Hip-Hop & Classic d’EAST Phare, c’est la rencontre entre la danse hip-hop et la musique classique.

Cette fusion créative met en scène un mélange entre deux cultures différentes, à travers un show né d’une alchimie entre deux disciplines différentes.

Cette expérience pédagogique, artistique mais aussi sociétale, a été menée par une coconstruction d’un long travail entre des jeunes danseurs hip-hop de Collectif Art et de Mixité, et des élèves instrumentistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Eurométropole de Metz.

Le jeune compositeur de musique électronique Crakk Tempo a saisi l’opportunité d’ajouter sa patte en arrangeant certains classiques de la track list, en vue de teinter partiellement l’œuvre de sonorités et textures modernes.Tout public

English :

EAST Phare’s Hip-Hop & Classic is the meeting of hip-hop dance and classical music.

This creative fusion brings together two different cultures in a show born of alchemy between two different disciplines.

This pedagogical, artistic and societal experiment is the result of a lengthy process of co-construction between young hip-hop dancers from Collectif Art et de Mixité, and student instrumentalists from the Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Eurométropole de Metz.

The young electronic music composer Crakk Tempo seized the opportunity to add his own touch by arranging some of the classics on the track list, partially tinting the work with modern sounds and textures.

German :

Hip-Hop & Classic von EAST Phare ist ein Zusammentreffen von Hip-Hop-Tanz und klassischer Musik.

Diese kreative Fusion inszeniert eine Mischung aus zwei verschiedenen Kulturen durch eine Show, die aus der Alchemie zweier unterschiedlicher Disziplinen entsteht.

Dieses pädagogische, künstlerische, aber auch gesellschaftliche Experiment wurde durch eine Ko-Konstruktion einer langen Arbeit zwischen jungen Hip-Hop-Tänzern von Collectif Art et de Mixité und Instrumentalschülern des Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Eurométropole de Metz durchgeführt.

Der junge Komponist für elektronische Musik, Crakk Tempo, nutzte die Gelegenheit, einige Klassiker der Trackliste zu bearbeiten, um dem Werk teilweise moderne Klänge und Texturen zu verleihen.

Italiano :

Hip-Hop & Classic di EAST Phare è un incontro tra la danza hip-hop e la musica classica.

Questa fusione creativa unisce due culture diverse in uno spettacolo nato da un’alchimia tra due discipline diverse.

Questo esperimento educativo, artistico e sociale è il risultato di un lungo processo di co-costruzione tra i giovani ballerini hip-hop del Collectif Art et de Mixité e gli studenti strumentisti del Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Eurométropole de Metz.

Il giovane compositore di musica elettronica Crakk Tempo ha colto l’occasione per aggiungere il suo tocco personale arrangiando alcuni dei classici della tracklist, tingendo parzialmente il lavoro con suoni e texture moderne.

Espanol :

Hip-Hop & Classic de EAST Phare es el encuentro entre la danza hip-hop y la música clásica.

Esta fusión creativa reúne dos culturas diferentes en un espectáculo nacido de la alquimia entre dos disciplinas distintas.

Este experimento educativo, artístico y social es el resultado de un largo proceso de co-construcción entre jóvenes bailarines de hip-hop del Collectif Art et de Mixité y estudiantes instrumentistas del Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Eurométropole de Metz.

El joven compositor de música electrónica Crakk Tempo aprovechó la ocasión para añadir su propio toque arreglando algunos de los clásicos de la lista de temas, tiñendo parcialmente la obra con sonidos y texturas modernos.

