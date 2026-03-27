Concert Hip Hop Minimal & Oxni La Souris Verte Épinal

Concert Hip Hop Minimal & Oxni

La Souris Verte 17 Rue des États Unis Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :

2026-04-18

MINIMAL

Rappeuse consciente, ancrée dans la poésie de son temps, créatrice du “blues digital”, Minimal propose une mélancolie profonde portée par une voix pure sur des rythmes hip-hop.

OXNI

oXni objet X non identifié brouille les frontières entre les genres et entre les gens. Projet d’art total entre rap, chanson, pop, poésie, critique sociale et univers SF, oXni pose un regard acerbe et sensible sur notre époque.

L’artiste multimédia Julia Maura porte en solo cette proposition indé, de la musique à l’image. Ses live audiovisuels participatifs sont des expériences deep, dense et intenses qui bousculent le public.Tout public

10 .

La Souris Verte 17 Rue des États Unis Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 59 92 billetterie@lasourisverte-epinal.fr

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English :

MINIMAL

A conscious rapper, rooted in the poetry of her time, creator of digital blues , Minimal offers a deep melancholy carried by a pure voice over hip-hop rhythms.

OXNI

oXni ? objet X non identifié ? blurs the boundaries between genres and between people. A total art project combining rap, chanson, pop, poetry, social criticism and SF, oXni takes an acerbic yet sensitive look at our times.

Multimedia artist Julia Maura is the solo artist behind this indie proposition, from music to image. Her live audiovisual performances are deep, dense and intense experiences that shake up the audience.

L’événement Concert Hip Hop Minimal & Oxni Épinal a été mis à jour le 2026-03-27 par OT EPINAL ET SA REGION