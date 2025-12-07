Concert Histoire de danser Jettingen

Concert Histoire de danser

rue de Berentzwiller Jettingen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Du menuet à l’électro swing, en passant par la rumba et le boogie, ce concert s’annonce comme à son habitude surprenant et entraînant!

Viens profiter d’un après-midi où l’envie de danser deviendra peut-être … irrésistible !

L’Harmonie Olympia de WITTERSDORF présente son nouveau concert qui s’annonce…dansant! Du menuet à l’electro swing, en passant par la rumba et le boogie, ce concert à la salle des fêtes de Jettingen sera comme à son habitude surprenant et entraînant!

Alors viens profiter d’un moment sympa, et pourquoi pas enflammer le dancefloor pour finir tous ensemble sur la piste de danse!

On compte sur vous!



Concert organisé avec l’association les Coulisses villageoises de Jettingen .

rue de Berentzwiller Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est lcvjettingen@yahoo.fr

English :

From minuet to electro swing, rumba and boogie, this concert promises to be as surprising and exciting as ever!

