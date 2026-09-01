Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre Salle socioculturelle Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Christine vous propose de visiter l’histoire des femmes au travers de chansons choisies du répertoire d’Anne Sylvestre, souvent si peu connu.

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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

Christine invites you to explore the history of women through a selection of songs from Anne Sylvestre’s repertoire, which is often so little known.

L’événement Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule