Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre Salle socioculturelle Bellenaves
vendredi 18 septembre 2026 · Salle socioculturelle · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Christine vous propose de visiter l’histoire des femmes au travers de chansons choisies du répertoire d’Anne Sylvestre, souvent si peu connu.
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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Christine invites you to explore the history of women through a selection of songs from Anne Sylvestre’s repertoire, which is often so little known.
L’événement Concert Histoires en femmes majeures – Anne Sylvestre Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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