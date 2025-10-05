Concert  » Historique & Harmonique  » Descartes

Concert  » Historique & Harmonique  » Descartes dimanche 5 octobre 2025.

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Concert avec l’Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.
Réservations ohdil.fr
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06  agaillard@ville-descartes.fr

English :

Concert with the Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.
Reservations: ohdil.fr

German :

Konzert mit dem Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.
Reservierungen: ohdil.de

Italiano :

Concerto con l’Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.
Prenotazioni: ohdil.fr

Espanol :

Concierto con la Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.
Reservas: ohdil.fr

