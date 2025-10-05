Concert » Historique & Harmonique » Descartes

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Concert avec l’Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.

Réservations ohdil.fr

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

English :

Concert with the Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.

Reservations: ohdil.fr

German :

Konzert mit dem Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.

Reservierungen: ohdil.de

Italiano :

Concerto con l’Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.

Prenotazioni: ohdil.fr

Espanol :

Concierto con la Orchestre d’Harmonie d’Indre-et-Loire.

Reservas: ohdil.fr

