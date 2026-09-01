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Concert : Holly Wave Le Pingouin alternatif Arthez-de-Béarn

mercredi 16 septembre 2026 · Le Pingouin alternatif · Arthez-de-Béarn

Concert : Holly Wave Le Pingouin alternatif Arthez-de-Béarn

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Pingouin alternatif
Adresse
14 place du Palais
Ville
64370 Arthez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arthez-de-Béarn

Concert : Holly Wave

Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

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Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05 

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English : Concert : Holly Wave

L’événement Concert : Holly Wave Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn

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