Concert Hollywood en Harmonie Krautergersheim

L’Harmonie Vogesia de Krautergersheim vous invite à son traditionnel concert de début d’année.

Hollywood en Harmonie est un concert exceptionnel où l’Harmonie Vogesia de Krautergersheim, dirigée par Jean-Claude Stoeffler, rend hommage aux plus grands compositeurs du 7¿ Art. Ce concert vous transporte dans un voyage symphonique à travers les époques et les émotions. Au Chant Corinne Guth, vous fait revivre les scènes cultes de Star Wars, Titanic, Forrest Gump et bien d’autres encore.

En deuxième partie Zornwind.

Buvette et petite restauration. Ouverture des portes à 19h15. Billetterie sur place. .

English :

The Harmonie Vogesia de Krautergersheim, directed by Jean-Claude Stoeffler, pays tribute to the greatest composers of the 7th Art. Corinne Guth on vocals. Refreshments and snacks. Tickets available on site.

