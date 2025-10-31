concert Home Made d’Halloween Le relais du Pérégrino La Coquille

concert Home Made d’Halloween

Le relais du Pérégrino 1 Rue de la République La Coquille Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le Relais du Pérégrino organise un concours de déguisements: une enceinte, sans fil pour le déguisement le plus effrayant ‍♀️, une autre pour le déguisement le plus fantastique ‍♀️et un lot de consolation pour le déguisement le plus simple

Les groupes: Family duo et Home Made Crumble

English : concert Home Made d’Halloween

Le Relais du Pérégrino is organizing a costume contest: a wireless speaker for the scariest costume ????, another for the most fantastic costume ???? and a consolation prize for the simplest costume

German : concert Home Made d’Halloween

Das Relais du Pérégrino veranstaltet einen Kostümwettbewerb: einen kabellosen Lautsprecher für das gruseligste Kostüm????, einen weiteren für das fantastischste Kostüm ????und einen Trostpreis für das einfachste Kostüm

Italiano :

Il Relais du Pérégrino organizza un concorso in maschera: un altoparlante wireless per il costume più spaventoso ????, un altro per il costume più fantastico ???? e un premio di consolazione per il costume più semplice

Espanol : concert Home Made d’Halloween

El Relais du Pérégrino organiza un concurso de disfraces: un altavoz inalámbrico para el disfraz más terrorífico ????, otro para el disfraz más fantástico ???? y un premio de consolación para el disfraz más sencillo

