concert Home Made d’Halloween Le relais du Pérégrino La Coquille

Le relais du Pérégrino 1 Rue de la République La Coquille Dordogne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Le Relais du Pérégrino organise un concours de déguisements: une enceinte, sans fil pour le déguisement le plus effrayant ♀️, une autre pour le déguisement le plus fantastique ♀️et un lot de consolation pour le déguisement le plus simple
Les groupes: Family duo et Home Made Crumble
Le relais du Pérégrino 1 Rue de la République La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 68 30 leperegrino24450@gmail.com
English : concert Home Made d’Halloween
Le Relais du Pérégrino is organizing a costume contest: a wireless speaker for the scariest costume ????, another for the most fantastic costume ???? and a consolation prize for the simplest costume
German : concert Home Made d’Halloween
Das Relais du Pérégrino veranstaltet einen Kostümwettbewerb: einen kabellosen Lautsprecher für das gruseligste Kostüm????, einen weiteren für das fantastischste Kostüm ????und einen Trostpreis für das einfachste Kostüm
Italiano :
Il Relais du Pérégrino organizza un concorso in maschera: un altoparlante wireless per il costume più spaventoso ????, un altro per il costume più fantastico ???? e un premio di consolazione per il costume più semplice
Espanol : concert Home Made d’Halloween
El Relais du Pérégrino organiza un concurso de disfraces: un altavoz inalámbrico para el disfraz más terrorífico ????, otro para el disfraz más fantástico ???? y un premio de consolación para el disfraz más sencillo
