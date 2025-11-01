Concert | Home Swing Home Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Home Swing Home

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Depuis 2011, Home Swing Home propose au public une musique délicate, mêlant l’esthétique manouche aux chansons des années 30 à 60. Pour autant, le groupe ne s’interdit pas l’exploration de sonorités et de thèmes plus contemporains, toujours à la recherche d’un équilibre capable de séduire un large public. Home Swing Home, c’est aujourd’hui un quartet une chanteuse et un saxophoniste dialoguant avec un solide duo guitare-contrebasse.

Une belle soirée tout en douceur.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

English : Concert | Home Swing Home

German : Concert | Home Swing Home

Italiano :

Espanol : Concert | Home Swing Home

L’événement Concert | Home Swing Home Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-10-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides