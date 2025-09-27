Concert Homécourt
Concert Homécourt samedi 27 septembre 2025.
Concert
Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Samedi 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Portail Nord et l’Allée du Rêve vous proposent un moment convivial.
Au programme Portail Nord en 1ère partie puis Brice chante Mike BrantTout public
Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 36 55 36
English :
Portail Nord and l’Allée du Rêve invite you to a convivial evening.
On the program: Portail Nord in 1st part then Brice sings Mike Brant
German :
Portail Nord und die Allée du Rêve laden Sie zu einem geselligen Abend ein.
Auf dem Programm: Nordportal im ersten Teil, dann singt Brice Mike Brant
Italiano :
Portail Nord e l’Allée du Rêve vi invitano a partecipare a una serata conviviale.
In programma: Portail Nord nel 1° tempo, seguito da Brice che canta Mike Brant
Espanol :
Portail Nord y l’Allée du Rêve le invitan a una velada de convivencia.
En el programa: Portail Nord en la 1ª parte, seguido de Brice cantando Mike Brant
