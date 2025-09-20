Concert hommage à Amy Winehouse Théâtre de verdure du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais

Concert hommage à Amy Winehouse

Théâtre de verdure du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert hommage avec Sandrine Banéat

REHAB La Rochelle est une formation musicale qui rend hommage à l’œuvre musicale de la regrettée Amy Winehouse. Les membres du groupe ont à cœur de faire découvrir le registre riche et varié de cette artiste atypique partie trop tôt et dont le talent pouvait traverser les styles qu’ils soient Jazzy, Bossa, Soul, Rythme and blues, Reggae, Ska ou Hip-Hop.

Laissez vous porter par la voix de Sandrine Banéat et de ses musiciens pour une prestation tout en nuance, teintée de sonorités très seventies ou plus contemporaines.

En cas de mauvais temps, le concert sera donné en intérieur, dans la salle du Jean-Baptiste. .

Théâtre de verdure du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Tribute concert with Sandrine Banéat

L’événement Concert hommage à Amy Winehouse Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud