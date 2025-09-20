Concert « Hommage à Arvo Pärt » TAP – Scène nationale de Grand Poitiers Poitiers

Concert « Hommage à Arvo Pärt » Samedi 20 septembre, 18h00 TAP – Scène nationale de Grand Poitiers

Gratuit.

Musique contemporaine

Hommage à Arvo Pärt

Ensemble Ars Nova / pôle Aliénor Académie

L’ensemble Ars Nova permet à des jeunes musiciens et musiciennes du pôle Aliénor de créer un projet musical aux côtés de cinq de ses interprètes. Au programme de ce concert de restitution, six oeuvres d’Arvo Pärt ainsi qu’une improvisation collective dirigée.

TAP – Scène nationale de Grand Poitiers 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33(0)5 49 39 29 29 https://www.tap-poitiers.com Le TAP bénéficie du label « Scène nationale » créé en 1991 par le ministère de la Culture et qui regroupe 78 structures sur le territoire national. L’établissement est soutenu dans son action par l’état et les collectivités territoriales : Grand Poitiers – Communauté urbaine, Ville, Région. L’attribution de ce label est assortie de missions de service public :

• démocratiser la culture et développer le public en organisant des rencontres, stages, ateliers, répétitions publiques dans l’ensemble des différents espaces,

• être un lieu de production et de diffusion pluridisciplinaire du spectacle vivant contemporain : théâtre, musique, danse, arts de la piste…,

• encourager et soutenir la création contemporaine,

• accompagner la création et la diffusion des artistes du territoire. Parkings au centre-ville

Vous avez accès au parking du Théâtre – Auditorium (300 places) situé sous le TAP. Attention, il est régulièrement saturé les soirs d’affluence.

D’autres parkings sont à votre disposition :

Gare – Toumaï

Notre Dame – Marché

Hôtel de Ville

Blossac

Tarif : 1 € tous les soirs de 19h à 8h du matin, les dimanches et jours fériés toute la journée.

Accès en bus

arrêts TAP, Verdun, Pôle Boncenne

© Arthur Péquin