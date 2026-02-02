Concert hommage à Aznavour à Saint-Rémy Saint-Rémy
Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 12 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Concert hommage à Aznavour
Les mots d’Aznavour s’élèvent et s’embrasent au fil d’un concert hommage. Entouré de ses musiciens, Patrice Chalas fait vibrer par sa voix et son charisme, la poésie profonde des chansons d’Aznavour. Émotion assurée.
Le 28 février à 20h30 .
Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com
