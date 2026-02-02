Concert hommage à Aznavour à Saint-Rémy Saint-Rémy

Concert hommage à Aznavour à Saint-Rémy

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Concert hommage à Aznavour

Les mots d’Aznavour s’élèvent et s’embrasent au fil d’un concert hommage. Entouré de ses musiciens, Patrice Chalas fait vibrer par sa voix et son charisme, la poésie profonde des chansons d’Aznavour. Émotion assurée.

Le 28 février à 20h30 .

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

English : Concert hommage à Aznavour à Saint-Rémy

