Concert Hommage à Bashung Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Concert Hommage à Bashung

Jeudi 19 mars 2026 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-19 18:30:00

Autour de Christian Taurines, compagnon de route d’Alain Bashung (Live tour 85, de Roman-Photos à Bleu Pétrole), le groupe Joséphine propose un live unique pour redécouvrir l’univers poétique, sombre et joyeux, pop et rock de Bashung.

Cette proximité humaine et musicale donne au groupe Joséphine une légitimité rare dans l’interprétation du répertoire du chanteur. Loin de l’imitation, le groupe s’approprie les morceaux pour en dégager l’essence, tout en y ajoutant sa propre sensibilité. À la croisée de la poésie et du rock, leur musique est habitée chaque chanson devient un tableau sonore où se mêlent sombre tendresse, lucidité crue, ironie douce-amère et envolées lyriques. Des titres cultes comme Osez Joséphine, La Nuit je Mens, Vertige de l’Amour ou encore Malaxe prennent une nouvelle dimension scénique, à la fois fidèle et surprenante.



Avec Christian Taurines (voix, guitare, flûte traversière), François Cordas (claviers, saxophones), Franck Passelaigue (guitare lead), Olivier Fauque (batterie, percussions) et François Garcia (basse, vocaux). .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

English :

Led by Christian Taurines, Alain Bashung’s long-time collaborator (Live Tour 85, from Roman-Photos to Bleu Pétrole), the band Joséphine offers a unique live performance that allows audiences to rediscover Bashung’s poetic, dark and joyful, pop and rock universe.

