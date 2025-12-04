CONCERT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Amélie-les-Bains-Palalda

CONCERT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Amélie-les-Bains-Palalda dimanche 11 janvier 2026.

CONCERT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR

Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 18:00:00
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Concert Hommage à Charles Aznavour interprété par Adel M’Zouri
  .

Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 00 24 

English :

Concert Tribute to Charles Aznavour performed by Adel M?Zouri

L’événement CONCERT HOMMAGE À CHARLES AZNAVOUR Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-12-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR