Concert Hommage à Chick Corea Salle Alain Parisot Vesoul mercredi 11 mars 2026.

Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11

2026-03-11

Concert Hommage à Chick Corea
Duo Stéphane Kumor Damien Groleau
Avec la participation de la classe de Jazz de l’école de musique (Stéphane Kumor)
Saison culturelle 2025-2026   .

Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 

