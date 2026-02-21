Concert Hommage à Chick Corea Salle Alain Parisot Vesoul
Concert Hommage à Chick Corea Salle Alain Parisot Vesoul mercredi 11 mars 2026.
Concert Hommage à Chick Corea
Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Concert Hommage à Chick Corea
Duo Stéphane Kumor Damien Groleau
Avec la participation de la classe de Jazz de l’école de musique (Stéphane Kumor)
Saison culturelle 2025-2026 .
Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Hommage à Chick Corea
L’événement Concert Hommage à Chick Corea Vesoul a été mis à jour le 2026-02-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL