Concert hommage à Daniel Balavoine Espace Balavoine Bizanos

Concert hommage à Daniel Balavoine

Espace Balavoine 2 Avenue de l'Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 EUR

Date : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

DîNER et/ou CONCERT

40 ans après … Une soirée exceptionnelle qui célébrera les textes, les mélodies et l’engagement de Daniel Balavoine avec le talent, la sensibilité et la présence scénique de TidyMess, ses chanteurs et ses musiciens !

En 2006, Nelly et Thomas se rencontraient et chantaient dans Couvre Feu , mis en scène par La Cie Bizane et Les Princes des Villes, pour les 20 ans de la disparition de Daniel Balavoine. Quelques années plus tard, ils créaient le groupe TidyMess

Deux formules

-Accueil à 19h pour dîner à 19h15 et concert à 21h.

-Accueil à partir de 20h pour concert à 21h .

+33 6 22 34 44 49 bizane@free.fr

