Concert hommage à David Bowie dans la cour de Lagoy Espace Hôtel de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence

Concert hommage à David Bowie dans la cour de Lagoy Espace Hôtel de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence samedi 19 juillet 2025.

Concert hommage à David Bowie dans la cour de Lagoy

Samedi 19 juillet 2025 de 20h30 à 22h30. Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19 22:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Assistez non pas à 1 mais à 2 concerts folk-rock en plein air dans la cour de Lagoy, le samedi 19 juillet de 20h30 à 22h30.

Profitez d’une soirée live en deux temps un premier set solo, émotion garantie avec des reprises de Bowie puis un duo magique aux sonorités signé Jane’s Death.



Lucas Martinez (Dissonant Nation, Jane’s Death, Elephant Green) ouvre la soirée avec un set acoustique solo d’une heure. Il revisitera à la guitare folk les morceaux cultes de David Bowie (Ziggy, Starman, Heroes…), ainsi que des titres de Brian Eno, Lou Reed et T-Rex. En deuxième partie, place à Jane’s Death en duo, formation minimaliste réunissant les deux guitaristes fondateurs du groupe. Entre guitares folk et électriques, synthétiseurs et boîtes à rythmes, leur univers oscille entre onirisme, mélancolie et envolées cosmiques.



Leur projet s’inspire de la célèbre « jeune fille à la fleur », symbole de la génération hippie, qui a inspiré leur morceau phare A Story of Love. Une expérience musicale sincère et envoûtante, à vivre à la tombée de la nuit dans un décor poétique.



Places debout.

billet requis sur l’application. .

Espace Hôtel de Lagoy 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Attend not 1 but 2 open-air folk-rock concerts in the courtyard of Lagoy, on Saturday 19 July from 8.30pm to 10.30pm.

German :

Besuchen Sie nicht nur 1, sondern 2 Folk-Rock-Konzerte unter freiem Himmel im Hof von Lagoy, am Samtag, den 19. Juli, von 20:30 bis 22:30 Uhr.

Italiano :

Assistete non a uno ma a due concerti folk-rock all’aperto nel cortile di Lagoy, sabato 19 luglio dalle 20.30 alle 22.30.

Espanol :

Asista no a 1, sino a 2 conciertos de folk-rock al aire libre en el patio de Lagoy, el sábado 19 de julio de 20.30 a 22.30 h.

L’événement Concert hommage à David Bowie dans la cour de Lagoy Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles