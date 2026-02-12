Concert Hommage à Duke Ellington La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Hommage à Duke Ellington

Jeudi 19 mars 2026 de 18h à 23h. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 23:00:00

2026-03-19

Soirée dédiée à Duke Ellington, figure mythique du jazz. Concert conférence avec le Matisse Quartet XXL, 11 musiciens et la chanteuse de jazz Oona Zahra Lise, Expo photo d’artistes des années 60 issues du fonds photographique ELY puis vente aux enchères.

Le Rotary Club d’Aix-en-Provence propose une soirée exceptionnelle dédiée à Duke Ellington, figure mythique du jazz.

Au programme un concert conférence autour de son œuvre, une exposition du fonds photographique Ely et une vente aux enchères des clichés présentés.



Matisse Quartet XXL

Emmenés par le saxophoniste Laurent Genest, le Matisse Quartet XXL réunit exceptionnellement onze musiciens autour de la chanteuse de jazz Oona Zahra Lise. Un programme spécialement conçu pour l’événement permettra de redécouvrir plusieurs chefs-d’œuvre incontournables de Duke Ellington.

Entre les morceaux, Laurent Genest partagera anecdotes, moments marquants de la vie du compositeur et l’histoire de la création de certaines de ses œuvres.



Exposition & vente aux enchères Aix-en-scène légendes des années 60

Aznavour, Barbara, Sheila, Juliette Gréco, Jacques Brel… tous se sont produits à Aix dans les années 60. Leurs concerts, immortalisés par le studio Ely, sont à redécouvrir à travers l’exposition Aix-en-scène légendes des années 60 , issue du fonds photographique Ely. Les photos exposées seront proposées à la vente aux enchères.



Soirée caritative

Une soirée au profit des associations Le Relais des Possibles et Des enfants et des livres. .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

An evening dedicated to Duke Ellington, a legendary jazz figure. Conference concert with the Matisse Quartet XXL, 11 musicians and jazz singer Oona Zahra Lise, photo exhibition of artists from the 60s from the ELY photographic collection, followed by an auction.

