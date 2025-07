Concert Hommage à Edith Piaf Masevaux-Niederbruck

Concert Hommage à Edith Piaf Masevaux-Niederbruck vendredi 24 octobre 2025.

Concert Hommage à Edith Piaf

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Un hommage vibrant à Édith Piaf, mêlant ses plus belles chansons au récit de sa vie haute en couleur, ponctué d’anecdotes savoureuses. Colette Greder, artiste accomplie, accompagnée depuis près de 30 ans par l’accordéoniste Andreï Ichtchenko, offre un moment d’émotion et de passion. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Au programme Les plus belles chansons de la grande Edith, entrecoupées par le récit de sa vie tumultueuse, de sa naissance à sa mort avec des anecdotes souvent drôles, appréciées de l’auditoire.

Colette GREDER est originaire de Hegenheim à la frontière de Bâle, ville de culture artistique. Son premier engagement professionnel en 1974 fut au « Théâtre Fauteuil » à l’occasion d’une « Revue Bâloise »… S’en suivront d’innombrables productions, elle y interpréta de nombreux rôles dans les programmes les plus divers, notamment « Pfyfferli » annuels, des satires carnavalesques remplissant la salle chaque soir. Elle a aussi interprété le rôle d’Edith Piaf dans une comédie musicale. fascinée par le personnage et les chansons, Colette proposa par la suite son « Hommage à Edith Piaf ».

Colette GREDER a, à son actif, une belle carrière en Suisse et est accompagnée d’Andreï ICHTCHENKO, accordéoniste de talent d’origine ukrainienne. Magnifique accompagnateur, il est arrangeur et compositeur pour divers groupes de musique et de spectacles. Ce merveilleux duo, formé depuis presque 30 ans s’accorde à merveille et enchantera l’auditoire avec les chansons inoubliables et bien connues que nous lègue le « monstre sacré » Edith Piaf.

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 08 78 14 dominique.serein@orange.fr

English :

A vibrant tribute to Édith Piaf, combining her most beautiful songs with the story of her colorful life, punctuated by delightful anecdotes. Accomplished artist Colette Greder, accompanied for almost 30 years by accordionist Andreï Ichtchenko, offers a moment of emotion and passion. Bookings required at the Tourist Office.

German :

Eine leidenschaftliche Hommage an Edith Piaf, die ihre schönsten Lieder mit der Erzählung ihres farbenfrohen Lebens verbindet und mit köstlichen Anekdoten gespickt ist. Colette Greder, eine versierte Künstlerin, die seit fast 30 Jahren von dem Akkordeonisten Andreï Ichtchenko begleitet wird, bietet einen Moment der Emotion und Leidenschaft. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Un vibrante omaggio a Édith Piaf, che unisce le sue canzoni più belle al racconto della sua vita colorata, punteggiata da deliziosi aneddoti. L’artista Colette Greder, accompagnata da quasi 30 anni dal fisarmonicista Andreï Ichtchenko, offre un momento di emozione e passione. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un vibrante homenaje a Édith Piaf, que combina sus canciones más bellas con la historia de su colorida vida, salpicada de deliciosas anécdotas. La consumada artista Colette Greder, acompañada desde hace casi 30 años por el acordeonista Andreï Ichtchenko, ofrece un momento de emoción y pasión. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

