Concert Hommage à Édith PIAF Vallon-en-Sully
Salle des Fêtes Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Cet hommage à Édith Piaf retrace, à travers 25 chansons, l’extraordinaire parcours d’une femme qui a chanté la douleur, la passion et la foi en la vie.
De la rue à la gloire, de la misère à l’amour, Piaf incarne l’âme de Paris et la vérité du cœur.
Salle des Fêtes Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 34 34 57 festivalensully@gmail.com
English :
This tribute to Édith Piaf retraces, through 25 songs, the extraordinary career of a woman who sang of pain, passion and faith in life.
From the streets to fame, from misery to love, Piaf embodies the soul of Paris and the truth of the heart.
