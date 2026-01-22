Concert Hommage à Edith Piaf Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Concert Hommage à Edith Piaf
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
A l’occasion de la fête des grands-mères, replongez dans le répertoire de la Môme.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 89 13 06 festivalensully@gmail.com
English :
For Grandma’s Day, take a trip back into La Môme’s repertoire.
