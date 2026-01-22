Concert Hommage à Edith Piaf Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Concert Hommage à Edith Piaf

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

A l’occasion de la fête des grands-mères, replongez dans le répertoire de la Môme.

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 89 13 06 festivalensully@gmail.com

English :

For Grandma’s Day, take a trip back into La Môme’s repertoire.

