Concert-Hommage à France Gall Le tour de France de 88 Montville samedi 8 novembre 2025.
Montville Seine-Maritime
2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Il y a des concerts marquants !
Le samedi 8 novembre à 20h, revivez le concert de la tournée 1988 de France Gall avec 14 musiciens sur scène. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 35 88 91 32
