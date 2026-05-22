Concert hommage à François Morellet Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Concert hommage à François Morellet

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Affinités systématiques, musiques minimalistes et algorithmiques pour rendre hommage à François Morellet

C’est en passeur exalté des répertoires rares et minimalistes que l’on présente le plus souvent Melaine Dalibert. Parallèlement à ses activités d’interprète, il développe son propre travail d’écriture qui allie singulièrement l’usage de processus génératifs basés sur des suites mathématiques, et une approche sensible du geste instrumental. Proche de l’artiste François Morellet, il lui dédie au Centre Pompidou-Metz un programme sur mesure.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Systematic affinities, minimalist and algorithmic music in tribute to François Morellet

Melaine Dalibert is most often presented as an exalted transmitter of rare and minimalist repertoires. In parallel with his activities as a performer, he is developing his own writing style, which singularly combines the use of generative processes based on mathematical sequences, and a sensitive approach to instrumental gesture. A close friend of artist François Morellet, he has dedicated a tailor-made program to him at the Centre Pompidou-Metz.

L’événement Concert hommage à François Morellet Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ