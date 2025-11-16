Concert hommage à Franz Schreker Festival Musiques interdites Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 17h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-16 17:00:00

Vaniteux, cynique et sans scrupules, le personnage de Falstaff est humain, trop humain. Nous assistons à la vengeance des femmes qui s’en donnent à cœur joie bien avant l’époque MeToo

En 1912, avec le succès phénoménal de son opéra Le Son lointain, Schreker devint un des compositeurs les plus joués en Europe. Ses succès lyriques se confirmèrent dans les années 20 salués par une critique européenne unanime. En tant qu’artiste dégénéré et juif, ses œuvres furent interdites et il dut démissionner de son poste de directeur du Conservatoire de Berlin en 1933. Il décéda l’année suivante.



Pour la première fois à Marseille sa Vie Éternelle redonne à Schreker sa place au panthéon lyrique.



Coréalisation Festival Musiques Interdites / Opéra de Marseille



HOMMAGE À FRANZ SCHREKER

De la vie éternelle

Cinq chants graves



Mezzo-soprano Aude EXTRÉMO

Soprano Irina STOPINA

Récitante Carole MEYER

Piano Vladik POLIONOV .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Conceited, cynical and unscrupulous, Falstaff is human, all too human. We witness the vengeance of women who were having a field day long before the MeToo era

German :

Eitel, zynisch und skrupellos Falstaffs Charakter ist menschlich, allzu menschlich. Wir erleben die Rache der Frauen, die sich lange vor der MeToo-Ära austoben

Italiano :

Presuntuoso, cinico e senza scrupoli, il personaggio di Falstaff è umano, fin troppo umano. Assistiamo alla vendetta delle donne che si sono fatte sentire molto prima dell’era del MeToo

Espanol :

Engreído, cínico y sin escrúpulos, el personaje de Falstaff es humano, demasiado humano. Asistimos a la venganza de unas mujeres que hacían su agosto mucho antes de la era #MeToo

