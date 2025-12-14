Concert hommage à Gérard Daguerre Théâtre Michel portal Bayonne

Concert hommage à Gérard Daguerre

Pianiste bayonnais de renom, Gérard Daguerre a accompagné, tout au long de sa riche carrière, les plus grandes voix de la chanson française Charles Aznavour, Barabara, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Joe Dassin, Michel Delpech, Serge Lama, Régine, et bien d’autres encore.

A l’occasion de ce concert exceptionnel, il reviendra sur ces décennies de musique en revisitant les chansons emblématiques de ces artistes légendaires. Pour cet hommage, il sera entouré de musiciens et chateurs talentueux issus de la scène locale, tels que Gérard Luc, Arnaud Labastie, Jean Duverdier, entre autres. Ensemble, ils proposeront un voyage musical entre souvenirs, mélodies inoubliables et émotions partagées. Ce concert se veut à la fois intime et généreux, fidèle à l’esprit de Gérard, qui a toujours oeuvré dans l’ombre des projecteurs mais au coeur de la musique. .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

