Concert Hommage à J.S. BACH Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Concert Hommage à J.S. BACH

Lundi 6 avril 2026 de 18h à 19h15. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Concert en hommage à J.S. BACH en période de Pâques à la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence. Chœur “ Entre Ciel et Sommets ”, sous la direction de Jean-François Sénart.

Programme

-Fantaisie et fugue, BWV 537 Orgue Chantal De ZEEUW

-Suite orchestrale n° 3, BWV 1068

-Concerto pour violon et hautbois, BWV 1060 Hautbois Clarisse MOREAU Violon Guillaume DAIRE

-MAGNIFICAT, BWV 243 Soprano I Barbara BOURDAREL Soprano II Muriel TOMAO



Alto Dominique BAILLAT

Ténor Vincent BAILLAT Basse Jean VENDASSI. .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Easter concert in tribute to J.S. BACH at the Cathédrale Saint Sauveur in Aix-en-Provence. Ch?ur ? Entre Ciel et Sommets? conducted by Jean-François Sénart.

