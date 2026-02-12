Concert Hommage à J.S. BACH Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence
Concert Hommage à J.S. BACH
Lundi 6 avril 2026 de 18h à 19h15. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-06 18:00:00
fin : 2026-04-06 19:15:00
2026-04-06
Concert en hommage à J.S. BACH en période de Pâques à la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence. Chœur “ Entre Ciel et Sommets ”, sous la direction de Jean-François Sénart.
Programme
-Fantaisie et fugue, BWV 537 Orgue Chantal De ZEEUW
-Suite orchestrale n° 3, BWV 1068
-Concerto pour violon et hautbois, BWV 1060 Hautbois Clarisse MOREAU Violon Guillaume DAIRE
-MAGNIFICAT, BWV 243 Soprano I Barbara BOURDAREL Soprano II Muriel TOMAO
Alto Dominique BAILLAT
Ténor Vincent BAILLAT Basse Jean VENDASSI. .
Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Easter concert in tribute to J.S. BACH at the Cathédrale Saint Sauveur in Aix-en-Provence. Ch?ur ? Entre Ciel et Sommets? conducted by Jean-François Sénart.
