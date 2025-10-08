CONCERT HOMMAGE A JACQUES BREL Montblanc

Montblanc Hérault

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez vibrer lors du concert Hommage à Jacques Brel par Jérôme Médeville, accompagné au piano par Barbara Hammadi. Entrée libre.

À l’occasion de la Semaine Bleue, découvrez le concert Hommage à Jacques Brel . Jérôme Médeville interprète avec passion les chansons du grand artiste, accompagné au piano par Barbara Hammadi, dans l’esprit de Gérard Jouannest.

Entrée libre pour tous. .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61

English :

As part of Semaine Bleue, come and enjoy the « Hommage à Jacques Brel » concert by Jérôme Médeville, accompanied on piano by Barbara Hammadi. Free admission.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche vibrieren Sie bei dem Konzert « Hommage à Jacques Brel » von Jérôme Médeville, begleitet von Barbara Hammadi am Klavier. Freier Eintritt.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, si terrà il concerto « Hommage à Jacques Brel » di Jérôme Médeville, accompagnato al pianoforte da Barbara Hammadi. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, disfrute del concierto « Hommage à Jacques Brel » de Jérôme Médeville, acompañado al piano por Barbara Hammadi. Entrada gratuita.

