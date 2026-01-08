Concert hommage à Jean-Michel Fischer Rodez

Concert hommage à Jean-Michel Fischer

1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Cette nouvelle année débute en musique avec le concert hommage à Jean-Michel Fischer, figure ruthénoise emblématique au Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez !

Sur scène, quatre musiciens Jean-François Simoine, Jean-Marc Houdard, Clément Lefebvre et Frédéric Pélassy s’associent pour un double concert hommage.

Président du Juin Musical et organisateur de saisons musicales à Rodez jusqu’en 1996, Jean-Michel Fischer a invité les artistes et les ensembles les plus prestigieux à se produire dans sa programmation, notamment à la MJC de Rodez, alors même que certains d’entre eux n’étaient pas encore connus.

1ère partie les quatre musiciens nous proposent un programme éclectique de musique de chambre d’une heure Bizet, Saint-Saens, Chaminade, Doppler…

2ème partie carte blanche d’une heure permettant aux deux musiciens internationaux invités de nous dévoiler tout leur talent.

Tout public

Durée 2h

1 Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13

English :

The new year gets off to a musical start with a tribute concert to Jean-Michel Fischer, an emblematic figure from Rodez, at the MJC Théâtre des 2 Points in Rodez!

