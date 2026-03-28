Concert Hommage à Johnny Halliday Salle Entre Fêtes Garchizy
Concert Hommage à Johnny Halliday Salle Entre Fêtes Garchizy vendredi 24 avril 2026.
Concert Hommage à Johnny Halliday
Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le service culturel de la mairie de Garchizy vous programme une soirée hommage à Johnny Hallyday avec le talentueux chanteur Hugues FUTO le Vendredi 24 avril à 20 h 30 à la salle Entre-Fêtes à GARCHIZY.
Cet artiste a fait ses preuves dans de célèbres cabarets parisiens et a aussi eu l’opportunité de se produire à l’étranger, enchaînant près de 1300 concerts au travers de 750 titres rendant hommage à plus de 80 artistes différents. Retrouvez-le dans un show son et lumière spectaculaire en hommage à l’une de ses idoles Johnny Hallyday.
Vous trouverez l’affiche en pièce jointe, nous vous demandons de bien vouloir diffuser cette information sur vos canaux de communication.
Tarifs
· Adulte + de 16 ans 10 €*
· Jeunes (12-16 ans) 5 €
· Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans
*Inclus dans l’abonnement à la saison culturelle de Garchizy
Préventes en mairie ou sur Hello Asso. .
Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31
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English : Concert Hommage à Johnny Halliday
L’événement Concert Hommage à Johnny Halliday Garchizy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers