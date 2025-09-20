Concert hommage à Johnny Hallyday Espace Cassin Bitche

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl Bitche Moselle

Le Lions Club du Pays de Biche présente sa soirée hommage à Johnny Hallyday. Les chansons seront interprétées par le mythique groupe JH tribute. Venez vivre les plus grands tubes de l’idole dans un concert exceptionnel !

Une prévente est disponible en ligne ici ou au Presse PMU George de Rohrbach-les-Bitche ainsi qu’une caisse du soir.

Buvette et petite restauration sur place (Currywurst-frites, bretzels). Tous les bénéfices seront reversés à des actions caritatives du Lions Club.Tout public

English :

The Pays de Biche Lions Club presents its Johnny Hallyday tribute evening. The songs will be performed by the legendary JH tribute band. Come and experience the idol’s greatest hits in an exceptional concert!

A pre-sale is available online here or at the Presse PMU George in Rohrbach-les-Bitche, as well as an evening box office.

Refreshments and snacks on site (Currywurst-frites, pretzels). All profits will be donated to Lions Club charities.

German :

Der Lions Club Pays de Biche präsentiert seinen Tribute-Abend für Johnny Hallyday. Die Lieder werden von der legendären Gruppe JH tribute interpretiert. Erleben Sie die größten Hits des Idols in einem außergewöhnlichen Konzert!

Ein Vorverkauf ist online hier oder in der Presse PMU George in Rohrbach-les-Bitche sowie eine Abendkasse erhältlich.

Vor Ort gibt es Getränke und kleine Snacks (Currywurst-Pommes, Brezeln). Alle Gewinne werden für wohltätige Zwecke des Lions Clubs gespendet.

Italiano :

Il Lions Club Pays de Biche presenta la sua serata tributo a Johnny Hallyday. Le canzoni saranno eseguite dalla leggendaria tribute band di JH. Venite a scoprire i più grandi successi dell’idolo in un concerto eccezionale!

La prevendita è disponibile online qui o presso la Presse PMU George a Rohrbach-les-Bitche, così come il botteghino serale.

Rinfreschi e spuntini in loco (Currywurst-frites, pretzel). Tutti i profitti saranno devoluti alle associazioni benefiche del Lions Club.

Espanol :

El Club de Leones de Pays de Biche presenta su velada de homenaje a Johnny Hallyday. Las canciones serán interpretadas por la legendaria banda tributo a JH. Venga a disfrutar de los grandes éxitos del ídolo en un concierto excepcional

La venta anticipada está disponible en línea aquí o en el Presse PMU George de Rohrbach-les-Bitche, así como en la taquilla de la velada.

Refrescos y aperitivos in situ (Currywurst-frites, pretzels). Todos los beneficios se donarán a obras benéficas del Club de Leones.

