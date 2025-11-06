Concert hommage à l’artiste Frédéric Delpouge au Château Brane-Cantenac

Chemin de Benqueyre Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : 38 – 38 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Dans le cadre des 2es Rencontres historiques et musicales de Brane, la Société d’Art et d’Histoire, avec le soutien du château Livran et du château Brane-Cantenac, célèbre le 70e anniversaire de la disparition de l’artiste lyrique Frédéric Delpouget (1868-1955), né dans le Médoc à Avensan, 1er prix du Conservatoire et basse de l’Opéra de Paris.

Programme de la journée

– Conférence Du Médoc au Palais Garnier Frédéric Delpouget (1868-1955), 1er prix du Conservatoire et basse de l’Opéra de Paris. Intervenant Marc Vignau.

– Présentation du domaine et des vins par la famille Lurton (propriétaire de Brane-Cantenac)

– Concert hommage à Frédéric Delpouget.

Formation Laure Bécard (violoncelle), Christine Fonlupt (piano), Hélène Gueuret (hautbois), Fabrice Leroux (alto), Saskia Lethiec (violon).

Accueil du public à 16h, début de la conférence à 16h30 et fin du cocktail à 21h. .

Chemin de Benqueyre Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Concert hommage à l’artiste Frédéric Delpouge au Château Brane-Cantenac

German : Concert hommage à l’artiste Frédéric Delpouge au Château Brane-Cantenac

Italiano :

Espanol : Concert hommage à l’artiste Frédéric Delpouge au Château Brane-Cantenac

L’événement Concert hommage à l’artiste Frédéric Delpouge au Château Brane-Cantenac Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2025-10-27 par Margaux Médoc Tourisme