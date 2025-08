Concert hommage à Leonard Cohen Salle Paul Fort Nantes

Concert hommage à Leonard Cohen Salle Paul Fort Nantes jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:30 –

Gratuit : non 21 € à 26 € Adulte

Depuis 20 ans, Renaud Brustlein, alias H-Burns, construit sa belle renommée dans le paysage des songwriters français. Sur l’album Burns on the wire en 2021, il reprenait déjà Cohen avec les titres cultes Who by fire, The Partisan ou Suzanne, entouré de Lou Doillon, Pomme ou Kevin Morby. Et à travers ses collaborations avec Bertrand Belin et Dominique A, il confirme décidément qu’il aime jouer collectif. Cette saison, il reprend la route avec The Stranger Quartet, ensemble classique dont chaque membre mène en parallèle un projet solo. C’est avec ce pur hommage qu’ils viendront chatouiller le fantôme de Leonard Cohen, en poursuivant la transmission de cette plume.Renaud Brustlein : guitare, voixAntoine Pinet : batterie, clavierPauline Denize, Mélie Fraisse : violonLonny : violon alto, guitareYsé : violoncelle, basse, voix

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000