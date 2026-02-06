Concert Hommage à Michel Berger Bias

Concert Hommage à Michel Berger

Salle des fêtes Yves Mourgues Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Découvrez l’œuvre, le parcours de Michel Berger, monument de la chanson, disparu il y a presque 30ans déjà ! Après avoir réalisé un album Ton piano danse toujours , Jean-Marc revient aujourd’hui avec un concert en solo en hommage à son idole absolu.

Salle des fêtes Yves Mourgues Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 02 63 laurencemoreau47@yahoo.fr

English : Concert Hommage à Michel Berger

Discover the work and career of Michel Berger, a monument to French chanson who died almost 30 years ago! After releasing the album Ton piano danse toujours , Jean-Marc returns today with a solo concert in tribute to his absolute idol.

