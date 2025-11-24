CONCERT HOMMAGE À MICHEL BERGER Mèze

CONCERT HOMMAGE À MICHEL BERGER

Rue de la Cave coopérative Mèze Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical d’un immense artiste.

Ton piano danse toujours par Jean-Marc SauvagnarguesMichel Berger fait partie de la bande originale de nos vies. Le batteur des Fatals Picards nous fait (re)découvrir l’œuvre de son idole absolue, monument de la chanson qui nous a quitté il y a presque 30 ans.Après son album Ton piano danse toujours , Jean-Marc joue au piano et chante les chansons de Berger et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française.Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical d’un immense artiste. .

Rue de la Cave coopérative Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

A unique, timeless moment to immerse yourself in the musical universe of an immense artist.

German :

Ein einzigartiger, zeitloser Moment, um in die musikalische Welt eines riesigen Künstlers einzutauchen.

Italiano :

Un’occasione unica e senza tempo per immergersi nell’universo musicale di un artista immenso.

Espanol :

Una oportunidad única e intemporal de sumergirse en el universo musical de un artista inmenso.

