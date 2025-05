Concert Hommage à Oum Kalthoum – Le Ruban Vert galerie et théâtre Aix-en-Provence, 19 juin 2025 20:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Concert Hommage à Oum Kalthoum Jeudi 19 juin 2025 à 20h. Le Ruban Vert galerie et théâtre 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-19 20:00:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

A l’occasion des 50 ans de la disparition de la grande Diva égyptienne Oum Kalthoum, la chanteuse Hind rend hommage à celle que l’ on surnomme » l’Astre de l’orient », « Al-Sett » (la dame)ou encore » la quatrième pyramide »

Le Ruban Vert galerie et théâtre 4 traverse Notre Dame

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark the 50th anniversary of the death of the great Egyptian diva Oum Kalthoum, singer Hind pays tribute to the woman nicknamed « the Star of the Orient », « Al-Sett » (the lady) and « the fourth pyramid »

German :

Anlässlich des 50. Todestages der großen ägyptischen Diva Oum Kalthoum würdigt die Sängerin Hind die Sängerin, die als « Stern des Orients », « Al-Sett » (die Dame) oder auch « die vierte Pyramide » bezeichnet wird

Italiano :

In occasione del 50° anniversario della morte della grande diva egiziana Oum Kalthoum, la cantante Hind rende omaggio alla donna soprannominata « la stella d’Oriente », « Al-Sett » (la signora) e « la quarta piramide »

Espanol :

Con motivo del 50 aniversario de la muerte de la gran diva egipcia Oum Kalthoum, la cantante Hind rinde homenaje a la mujer apodada « la Estrella de Oriente », « Al-Sett » (la dama) y « la cuarta pirámide »

